Преподаватель одной из кафедр Самарского государственного университета путей сообщения (СамГУПС), обвиняемый в получении взяток от студентов, предстанет перед судом. Об этом сообщили в пресс-службе СУ СК РФ по региону.

Следователи установили, что обвиняемый получил за передачу правильных ответов по контрольным работам от каждого из студентов по 3 тыс. рублей. Общая сумма денежного «вознаграждения» составила порядка 51 тыс. рублей.

Следователями собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу, передает НИА «Самара».