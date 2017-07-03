До конца этого года для детей с умственной отсталостью и расстройством аутистического спектра разработают примерные образовательные программы. Как сообщили в Минобрнауки, федеральный государственный образовательный стандарт (ФГОС) для детей с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) подразумевает разработку инновационной учебно-методической литературы, учебников, тетрадей, дидактических материалов. Для некоторых категорий детей с ОВЗ такие материалы уже существуют, а принятый в прошлом году стандарт предусматривает их разработку и для аутистов.

В период апробации нового образовательного стандарта (с 2014 года) разработчики учебников изучали возможность использования уже существующих книг, адресованных детям с нарушениями слуха, задержкой психического здоровья, нарушениями речи и включенных в действующий федеральный перечень учебников. Как выяснилось, утвержденный спектр учебников не удовлетворяет потребностей некоторых категорий детей с ОВЗ.

— Нынешний перечень не является полным, не содержит завершенные предметные линии. Он также не отвечает новым требованиям ФГОС. Стандарт предусматривает качественную перестройку ценностных ориентиров общего образования детей с ОВЗ, — пояснили в Минобрнауки.

По словам директора Института развития образования НИУ ВШЭ Ирины Абанкиной, новый стандарт предусматривает разработку методик и учебников для работы не только со слепыми и глухонемыми детьми (для этих категорий уже есть специальные методические пособия), но и для учеников с расстройством аутистического спектра и умственной отсталостью.

— Сейчас аутизм становится пандемией, с этим диагнозом намного больше людей, чем раньше. Аутизм — сложное заболевание и проявляется по-разному. На мой взгляд, необходимо больше внимания уделить квалификации педагогов и тьюторов, которые работают с такими детьми. Необходимо привлекать к сотрудничеству профильные сообщества и объединения, ведь они гораздо лучше знают, что необходимо, — считает Ирина Абанкина.

— Раньше у нас такого стандарта не было и, если можно так сказать, мы таких детей не учили. Есть пособия для слабослышащих или слабовидящих, а вот для детей с аутистическими или множественными психологическими расстройствами их предусмотрено не было. Этим вопросом необходимо заниматься, сейчас он стоит очень остро, — считает директор Центра лечебной педагогики, член совета при правительстве по вопросам попечительства в социальной сфере Анна Битова.

Председатель Общества помощи аутичным детям «Добро» Сергей Морозов считает, что подготовка комплекта примерных образовательных программ по коррекционным курсам для детей с расстройствами аутистического спектра не нужна — в силу их особенностей.

— Дети с аутизмом очень разные. По интеллектуальному уровню, по речевому, по коммуникативному и по состоянию аффективной сферы. Сейчас для них отбирают индивидуальные материалы из различных учебников, ищут в интернете. При инклюзивном образовании, когда дети с ограниченными возможностями здоровья учатся в общих классах, педагоги стараются подвести ребенка к тому, чтобы он мог пользоваться обычными учебниками. Но здесь всё зависит от мастерства педагога в адаптации материала при его подаче, — рассказал Сергей Морозов.

В апреле совет Минобрнауки обсуждал механизмы развития образовательной среды для детей с ограниченными возможностями здоровья. По его итогам регионам рекомендовали разработать и внести изменения в свои дорожные карты по развитию системы ранней помощи таким детям. Рекомендовано обеспечить доступность дошкольного образования для детей-инвалидов и имеющих ОВЗ — в соответствии с госпрограммой «Доступная среда на 2011–2020 годы», обеспечить повышение квалификации педагогов в работе с такими детьми.

Правительство также внесло и коррективы в госпрограмму. Теперь в ее рамках образовательные учреждения получают субсидии для реализации адаптированных программ — преимущественно в коррекционных школах или школах, имеющих коррекционные классы. Все 1706 коррекционных школ России с 2016 по 2020 годы смогут получить субсидию из федерального бюджета. В прошлом году финансирование за счет программы уже получила 261 школа, в этом году — еще 344 учебных заведения.

Согласно данным Всемирной организации здравоохранения, каждый 160-й ребенок страдает расстройством аутистического спектра. По информации Минздрава России, в 2016 году число россиян с аутизмом в возрасте до 18 лет существенно выросло по сравнению с 2015 годом. Два года назад этот диагноз был поставлен 17,7 тыс. детей, а в прошлом году — более 22 тыс.