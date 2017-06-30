Генеральным продюсером телеканала ТНТ назначен Вячеслав Дусмухаметов, сообщает пресс-служба холдинга «Газпром-медиа», в которую входит телеканал.

«В новой должности он будет отвечать за творческую составляющую на канале, производство контента и развитие новых форматов», — говорится в сообщении холдинга.

Ранее эту должность занимал Александр Дулерайн, он был назначен на пост генпродюсера в 2009 году. Теперь он возглавит международное развитие канала, продолжит работу в программном комитете и останется членом правления ТНТ.

Вячеслав Дусмухаметов работает на телевидении в течение 15 лет. С 2012 года занимал должность креативного продюсера компании Comedy Club Production. Является автором и продюсером сериалов «Универ», «Интерны», шоу Comedy Woman и др.