Предполагается увеличить господдержку на одного работника, переехавшего на Дальний Восток до 1 млн рублей.

Информацию об этом распространило МВД РФ в проекте новой концепции миграционной политики на период 2018–2020 годы.

«Повышение размера государственной поддержки, предоставляемой на одного работника, привлеченного в рамках региональной программы повышения мобильности трудовых ресурсов в субъекты РФ, привлечение трудовых ресурсов в которые является приоритетным, входящие в состав Дальневосточного федерального округа, повысить до 1 млн рублей», — цитирует проект документа «РИА Новости».

Это должно повысить мобильность трудовых ресурсов в регионе считают в ведомстве.

На данный момент размер финансовой поддержки работодателя составляет 225 тыс. рублей на одного работника.