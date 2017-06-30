На семи улицах Москвы будет введена новая схема движения с 30 июня 2017 года, сообщили в Центре организации дорожного движения (ЦОДД) столицы.

Одностороннее движение будет организовано на нескольких московских улицах с целью исключения затруднений при разъезде встречного транспорта.

Ограничат двустороннее движение на улицах: Вербилковский проезд, Дегунинский проезд, Дубнинский проезд на участке от Вербилковского проезда до Дмитровского шоссе, Елоховский проспект, а также в Малом Строченовском переулке на участке до Большой Пионерской. Также одностороннее движение появится на улице Новорязанская вплоть до Нижней Красносельской улицы. На всех этих улицах появится новые парковочные места.

В то же время на участке 1-го Нижнелихоборского проезда между Дмитровским шоссе и домом 65а возобновили двустороннее движение, которое должно повысить пропускную способность на пересечении Дмитровского шоссе и 3-го Нижнелихоборского проезда.

ЦОДД призвал всех автомобилистов быть предельно внимательными и следовать указаниям дорожных знаков.