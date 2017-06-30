Для бездомных Иркутска выпустили путеводитель. В книге перечислены адреса организаций, где люди, попавшие в трудную экономическую ситуацию, получат поддержку. Это ночлежки и учреждения, где можно помыться, поесть, поспать, получить одежду и помощь медиков.

Кроме того, в книге есть главы, посвященные опасным болезням и их симптомам. Справочник также приводит список мест, где можно сделать паспорт и оформить необходимые документы, сообщает ИА IrkutskMedia.

Идея этой книги принадлежит благотворительному фонду «Оберег», а с ее реализацией помогли власти Иркутска. Предполагается, что распространением брошюр будут заниматься социальные организации и городские реабилитационные центры.