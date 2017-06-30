Открытие фотовыставки Аркадия Курдикова, посвященной столетию советского летчика-истребителя Павла Камозина, состоится в Брянске 5 июля в 16:00 в городском выставочном зале. Об этом сообщили в пресс-службе учреждения.

««Работы фотохудожника Курдикова позволяют нам спустя годы увидеть, понять, оценить подвиг человека на войне и призывают никогда не забывать о цене победы», — приводит сообщение пресс-службы NASHBRYANSK.RU.

Советский летчик-истребитель, командир эскадрильи, дважды Герой Советского Союза, Павел Камозин — уроженец города Бежица (ныне — Брянск). В годы Великой Отечественной войны он выполнил 186 боевых вылетов, провел 90 воздушных боев и лично сбил 35 самолетов противника. Еще 13 самолетов им было сбито в составе группы. После войны Павел Камозин работал в сфере гражданской авиации в Брянске.

Легендарный летчик ушел из жизни в ноябре 1983 года в возрасте 66 лет.