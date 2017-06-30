Почти 30 рейсов отменены и задержаны в столичных аэропортах. Об этом свидетельствуют данные сервиса «Яндекс.Расписание».

В пятницу, 30 июня, в столичных аэропортах по данным на 13:40 задержаны и отменены 27 рейсов. В аэропорту Шереметьево задержано 10 рейсов, отмененных нет. В аэропорту Домодедово задержано 14 рейсов и 3 отменено. Аэропорты Внуково и Жуковский работают в штатном режиме, сообщает телеканал «360».

Пресс-секретарь госкорпорации по организации воздушного движения Николай Ивашов опроверг информацию о задержке рейсов в московских аэропортах из-за погоды. По словам Ивашова, все воздушные гавани столицы работают в штатном режиме, однако в связи с неблагоприятным прогнозом погоды ситуация может измениться, сообщает «Ридус». Одной из причин задержек и отмен рейсов может быть усиление ветра до 20 м/с.