С 1 июля тарифы на коммунальные услуги в Саратовской области вырастут в среднем на 3,5%. Например, за электричество жильцы домов с газовыми плитами будут платить из расчета 3,31 руб./кВт.ч. (было 3,19 руб./кВт.ч.). В селах и частных домах плата составит 2,32 руб./кВт.ч. (было 2,23 руб./кВт.ч.).

Как передает ИА «Взгляд-инфо», тарифы на водоснабжение в среднем увеличатся на 103,9%. Так как производством и передачей тепловой энергии в регионе занимаются более 120 предприятий, то утверждено более 200 тарифов. Они установлены отдельно для каждой организации из расчета стоимости 1 Гкал. Цены на газ для жителей Саратовской области станут выше на 3,5%.