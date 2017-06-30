Российский сервис медицинских анализов «Инвитро», прекративший работу из-за кибератаки, намерен восстановить ее к началу следующей недели, сказал «Известиям» официальный представитель компании Дмитрий Храпунов.

У «Инвитро» в России около 1 тыс. офисов, из них четверть — в Москве. Все они из-за атаки вируса Petya перестали принимать анализы у клиентов, так же как и в Казахстане и Белоруссии.

«К понедельнику все должно вернуться в штатный режим. Если это получится сделать раньше, то, возможно, уже в выходные опять будут принимать биоматериалы», — отметил Храпунов.

По его словам, компания не принимает анализы, так как «не может гарантировать точные сроки получения результатов».

Собеседник «Известий» вновь заверил, что данные клиентов не пострадали, лабораторные аппараты и машины также «находятся в полной сохранности и абсолютно работоспособны».

«Весь материал, полученный после кибератаки, был сохранен с учетом аналитических данных и всех особенностей. Он был вовремя доставлен в лабораторные комплексы, исследования провели. Единственное, что мы пока не можем до конца восстановить, — это получение результатов пациентами, над этим сейчас бьются все наши службы», — заключил Храпунов.