Британца посадили в тюрьму за удар куском бекона по лицу мусульманке
Британца, ударившего по лицу девочку-мусульманку куском бекона посадили в тюрьму на шесть месяцев.
Об этом заявило агентство Ассошиэйтед Пресс.
Согласно материалам дела, некий Алекс Чиверс на улице Лондона стал оскорблять женщину и ее дочь, в традиционной мусульманской одежды и ударил куском бекона ребенка, сообщает «РИА Новости».
При этом все происходящее снимал на камеру один из друзей Чиверса.
Суд также приговорил злоумышленника к выплате пострадавшей 117 фунтов.