Британца, ударившего по лицу девочку-мусульманку куском бекона посадили в тюрьму на шесть месяцев.

Об этом заявило агентство Ассошиэйтед Пресс.

Согласно материалам дела, некий Алекс Чиверс на улице Лондона стал оскорблять женщину и ее дочь, в традиционной мусульманской одежды и ударил куском бекона ребенка, сообщает «РИА Новости».

При этом все происходящее снимал на камеру один из друзей Чиверса.

Суд также приговорил злоумышленника к выплате пострадавшей 117 фунтов.