Предложение об отмене международного роуминга между Россией и Белоруссией нашло поддержку в Минкомсвязи РФ. Об этом журналистам рассказал глава ведомства Николай Никифоров, комментируя соответствующую инициативу спикера СФ Валентины Матвиенко.

При этом, по его словам, рыночная экономика подразумевает соответствующее решение самих операторов.

«Если операторы обратятся в профильное министерство, то мы с радостью примем соответствующие поправки по тем или иным нормативным актам», – подчеркнул министр.

Николай Никифоров пояснил, что ведомство поддерживает отмену международного роуминга на всем пространстве ЕврАзЭС.

Ранее Валентина Матвиенко на пленарном заседания форума регионов России и Белоруссии призвала Минкомсвязи подготовить предложения об отмене платного роуминга для граждан Союзного государства России и Белоруссии.