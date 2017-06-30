В промо-ролике, снятом по случаю запуска киношколы «Индустрия», известные кинематографисты вспоминают, когда они впервые попробовали кино и почему не смогли остановиться.

Видео пародирует собрание клуба людей с зависимостью. Проницательный психотерапевт пытается выслушать каждого и помочь ему уйти из странной жизни в мир обычных земных радостей. Но понимает, что зря.

В ролике снялись: режиссер Федор Бондарчук, оператор Владислав Опельянц, режиссер Кирилл Серебренников, сценарист Олег Маловичко, актриса Паулина Андреева, главред журнала «Искусство кино» Антон Долин.

Миссия киношколы «Индустрия» –– формирование нового поколения профессиональных творческих кадров для российской киноиндустрии. День ее открытых дверей состоится 10 июля в кинотеатре «Каро. Октябрь» (зал IMAX, Новый Арбат, 24) в 19:00.

На встрече ведущие эксперты «Индустрии» представят пилотные программы школы: «Режиссура», «Сценарное мастерство», «Операторское мастерство» и не только.

Среди спикеров: режиссер Федор Бондарчук («Притяжение», «Сталинград»), продюсер и режиссер Александр Андрющенко («Притяжение»), продюсер Михаил Врубель («Притяжение»), сценаристы Алексей Казаков («Горько!») и Андрей Золотарев («Притяжение», «Ледокол»), оператор Владислав Опельянц («Ученик», «12»), главный редактор журнала «Искусство кино» Антон Долин.