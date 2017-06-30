Бывший госсекретарь США Генри Киссинджер не выражал инициативу стать посредником при организации встречи лидеров России и США Владимира Путина и Дональда Трампа. Об этом сообщил пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков.

«Не пытался, этого не было», — сообщил журналистам пресс-секретарь глав государства. Он также не стал раскрывать детали беседы Владимира Путина и Генри Киссинджера, которая прошла накануне вечером.

«Это абсолютно частная встреча, господин Киссинджер находится в Москве по случаю участия в «Примаковских чтениях», — подчеркнул Дмитрий Песков.

Генри Киссинджер работал в должности госсекретаря США в 1973-1977 годаха, он был инициатором политики «разрядки» в отношениях Вашингтона и Москвы.