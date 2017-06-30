Президент России Владимир Путин пока не досмотрел до конца фильм Оливера Стоуна о российском лидере, заявил пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков.

Четырехсерийный фильм транслировался на телеканале Showtime и был сделан на основе интервью режиссера с президентом с 2015 по 2017 годы.

«Насколько мне известно, от начала до конца — нет (Путин не смотрел фильм), пока не было времени», — цитирует представителя президента ТАСС.

Песков добавил, что Путин видел некоторые фрагменты документального фильма, и предположил, что возможно в скором времени у президента появится возомжность посмотреть картину.