Канцлер ФРГ Ангела Меркель проголосовала против принятия законопроекта о легализации однополых браков, который в пятницу одобрил парламент Германии.

«Для меня брак в законодательстве — это брак между мужчиной и женщиной», — цитирует «Ридус» заявление Меркель. Канцлер Германии также выразила надежду, что голосование, прошедшее в бундестаге, не только будет способствовать уважению разных точек зрения, но принесет мир и сплоченность в общество.

Меркель и ранее неоднократно высказывалась против легализации однополых браков в стране.

Напомним, проект закона был принят большинством голосов. «За» выступили 393 депутата, «против» — 226. Воздержались четверо парламентариев.

Теперь гомосексуалисты в Германии смогут, в соответствии с законопроектом, официально заключать браки и усыновлять детей. Ранее представители секс-меньшинств могли заключать только «гражданские союзы». Они регистрируются в ФРГ с 2001 года.

Законопроект был вынесен на голосование Социал-демократической партией Германии (СДПГ), партией «зеленых» и Левой партией.