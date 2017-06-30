Канцлер Германии Ангелы Меркель намерена принять председателя КНР Си Цзиньпина во вторник, 4 июля.

Об этом заявило агентство Bloomberg.

Известно, что по приглашению Меркель, Си Цзиньпин примет участие в саммите G20, на котором планируется урегулировать некоторые политические вопросы и обсудить партнерство между странами.

Ранее появилась информация, что перед саммитом председателя КНР посетит Россию, где будут подписаны несколько десятков соглашений на сумму свыше $10 млрд. Об этом сообщает «РИА Новости».