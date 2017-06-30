Россияне стали позитивнее оценивать отношения РФ и США. Об этом свидетельствуют данные опроса фонда «Общественное мнение».

Согласно результатам исследования, сократилось количество тех, кто оценивает негативно отношения Москвы и Вашингтона, также меньшее число людей замечают ухудшение отношений.

«Около 50% респондентов оценили отношения двух стран как плохие, 29% считают их «в чем-то хорошими, в чем-то плохими», и только 6% опрошенных назвали отношения РФ и США хорошими», – говорится в опубликованных данных опроса.

Эти результаты свидетельствуют, что с февраля 2016 года число тех, кто негативно оценивает отношения двух стран, заметно сократилось – с 63% до 50%.

Также ухудшение отношении отметили только 38% опрошенных по сравнению с 51% в январе.

Основными причинами ухудшения отношений Москвы и Вашингтона россияне назвали политику США – 24%, политику обеих стран в равной мере назвали 11% и 2% обозначили причиной политику России.

Опрос проводился с 24 по 25 июня, в нем приняли участие 1,5 респондентов в 104 населенных пунктах.