Сотрудники пограничного управления ФСБ по Приморскому краю задержали грузовик, в котором находилось более 30 коробок с крабовой продукцией. Он был остановлен для проверки по дороге в Уссурийск.

Как сообщает ИА UssurMedia со ссылкой на пресс-службу таможни, водным ресурсам нанесен ущерб на 700 тыс. рублей. Общий вес деликатеса составил 480 кг. Документов на груз водитель фуры предоставить не смог. По его словам, он купил краба на рыке в Находке за 150 тыс. рублей. А продать планировал в Уссурийске.

Сейчас весь груз изъят, ведется разбирательство. По его результатам будет принято процессуальное решение.