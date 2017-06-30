Платформы станций «Фили» и «Студенческая» Московского метрополитена откроются после реконструкции 30 июня в пятницу. Об этом сообщается в Telegram-канале столичной подземки.

Для пассажиров станут доступны платформы по направлению из центра. Кроме того, откроется после ремонта и западный вестибюль станции «Фили». Как сообщает сетевое издание m24.ru, ранее, чтобы попасть на станции метро «Студенческая» и «Фили» по направлению из центра, необходимо было проехать на одну станцию вперед и вернуться обратно.

Реконструкция Филевской линии московского метро стартовала осенью 2016 года. Далее по — второй этап ремонта на станциях «Кунцевская» и «Филевский парк». При проведении ремонтных работ особое внимание уделяется усилению несущих конструкций станций. Также укрепляется фундамент вестибюлей и платформ и переустанавливаются инженерные сети и системы. Также в рамках реконструкции благоустраиваются пассажирские зоны станций. Полностью завершить реконструкцию Филевской линии метро планируют в 2018 году.