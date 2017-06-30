Один из трех российских селекционных центров по разведению товарных пород рыб для развития аквакультуры заработает на территории Южного федерального округа (ЮФО). Об этом сообщил замглавы Росрыболовства Василий Соколов в рамках открытия Всероссийского совещания «О состоянии и перспективах развития товарной аквакультуры до 2030 года», которое прошло в Ростове-на-Дону.

По словам представителя ведомства, рыбоводство в РФ требует не только расширения площадей и внедрения селекционных достижений.

«Главрыбвод», получив задачу по внедрению селекции, сейчас формирует три больших селекционных центра на территории России, — приводит слова Соколова RostovGazeta.

Предполагается, что остальные центры возведут в Северо-Западном федеральном округе и в Сибири.

Соколов добавил, что за последние два года в России наметилась положительная тенденция — за это время появились 364 новых хозяйства, сейчас их общее число составляет порядка 2 тыс. В настоящее время на территории РФ выращиваются 49 пород товарных рыб.