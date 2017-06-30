Министр финансов РФ Антон Силуанов заявил, что зависимость курса рубля от цен на нефть уменьшается благодаря тому, что ведомство резервирует дополнительные нефтегазовые доходы бюджета.

Также министр добавил, что делать курс российской валюты «прогнозируемым и относительно стабильным» является задачей федеральных властей. Силуанов отметил, что колебания есть, однако они не существенны.

«Все меньше и меньше наблюдается зависимость курса от цен на нефть. И во многом это действия министерства финансов в части изъятия избыточных нефтегазовых доходов, которые поступают. Не трата этих доходов, а формирование соответственно резервов. Это, с одной стороны, резервы для бюджета, а с другой стороны, снижает волатильность курса», - сказал глава Министерства финансов.

Отмечается, что прогноз курса рубля, составленный Минэкономразвития, учтен Министерством финансов и заложен в расчеты параметров бюджета на 2018-2020 год. Ожидается, что к концу 2017 года среднегодовой курс доллара составит 64,4 рубля за доллар, в 2018 году - 69,8 рубля за доллар, в 2019 и 2020 годы - 71,2 и 72,7 рубля за доллар.

Ранее Силуанов заявил, что в 2018 году траты резерва сократятся вдвое, а с 2019 года Россия сможет полностью отказаться от использования средств Резервного фонда.