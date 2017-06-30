Спикер Совфеда Валентина Матвиенко обратилась к министру связи и массовых коммуникаций Николаю Никифорову с просьбой проработать вопрос о возможности отмены платного роуминга между Россией и Белоруссией. Об этом глава верхней палаты парламента РФ заявила в ходе четвертого Форума регионов двух стран.

Спикер назвала «диковатым» тот факт, что между Россией и Белоруссией существует роуминг. «Мы хотим, чтобы наши люди общались, регионы общались. Но не бедные у нас эти компании мобильной связи», — подчеркнула Валентина Матвиенкою

По ее словам, этот вопрос министерству следует изучить в течение месяца совместно с белорусскими коллегами. При этом Совфед готов оказать помощь, если возникнет такая необходимость.

Кроме того, Валентина Матвиенко заявила, что мобильные операторы не должны зарабатывать на желании граждан двух стран общаться друг с другом.