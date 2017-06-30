Канцлер Германии Ангела Меркель должна быть отлучена от церкви за легализацию однополых браков, заявил в пятницу «Известиям» член комитета Госдумы по международным делам Виталий Милонов.

Ранее бундестаг при поддержке Христианско-демократического союза (ХДС) одобрил законопроект об однополых браках. Голосование прошло 30 июня во время заседания нижней палаты парламента.

«Это решение принято. Поэтому, естественно, Ангела Меркель должна быть отлучена от церкви, а сама партия должна снять приставки «христианская». Она не христианская», — сказал Милонов «Известиям».

Депутат добавил, что попросит епископов Германии отлучить от церкви всех членов бундестага, которые проголосовали за легализацию однополых браков.

Комментируя фразу Меркель о том, что сама она за закон не голосовала, Милонов сказал, что «это лукавство» и канцлер вступила «в связь с сатаной».

«ХДС был надежным щитом и защитником большинства немцев, которые выступали против это гадости. Но ради того, чтобы достичь узкой цели, образовать какую-то коалицию, Меркель решила завоевать симпатии и решила им подыграть», — добавил собеседник «Известий».