На 4 июля перенесено рассмотрение уголовного дела по факту гибели главы Total Кристофа де Маржери. Такое решение принято в пятницу Солнцевским районным судом Москвы.

«Суд постановил: отложить рассмотрение дела на 4 июля на 16:00 для выяснения позиции потерпевших», — приводит слова судьи Елены Верещагиной «Интерфакс».

Дело заведено в отношении инженера аэропортной службы Владимира Леденева и водителя снегоуборочной машины Владимира Мартыненко, которые обвиняются в причастности к крушению в октябре 2014 года самолета, в котором находился Кристоф де Маржери и еще несколько человек.