В 2017 году расходы россиян в Китае увеличились в семь раз. Об этом свидетельствуют результаты исследования сервиса «Яндекс.Деньги», передает «Интерфакс».

Аналитики основывали свои выводы на данных о платежах, которые совершали пользователи сервиса с помощью карт «Яндекс.Денег» в первом полугодии 2016 и 2017 года.

«Количество российских плательщиков в Китае выросло на 63%, а средний чек российского туриста увеличился в 4,8 раза. Количество платежей поднялось на 46%», — говорится в исследовании.

Как правило, россияне приезжают в Китай без наличных, предпочитая снимать юани в банкоматах уже на территории страны. Преимущественно они тратят на проживание в отелях и апартаментах, еду и алкоголь в ресторанах и барах, а также на покупки в магазинах одежды.