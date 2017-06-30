Встреча президентов США и России на полях саммита G20 — это начало возможного диалога между странами, поэтому ее подтверждение является само по себе хорошей новостью: сейчас отношения находятся на очень низком уровне, считают опрошенные «Известиями» эксперты.

«В любом варианте это новость хорошая, потому что лучше встречаться, чем вообще не встречаться и обсуждать заочно шаги, позиции своих визави. Я думаю, что такая встреча на полях G20 — это здорово. Сложно, когда два лидера больших и значимых государств встречаются на такой площадке и не находят взаимного доверительного общения», — отметил первый зампред комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров.

По его словам, темами разговора могут стать борьба с международным терроризмом, ситуация на Ближнем Востоке, в Сирии, «возможно, Украина».

«Но что бы там ни произошло, хуже вряд ли будет. Поэтому появилась какая-то возможность личного общения, и я думаю, что два лидера смогут найти общие вопросы, обсудить их и дать какие-то поручения своим исполнительным структурам по восстановлению нормальных дипломатических отношений, потому что то, что происходит сейчас, — абсолютно ненормально для таких стран: мы практически не общаемся, между нами постоянно существует конфронтация», — заключил сенатор, подчеркнув необходимость предотвращения «большой масштабной войны».

Эта встреча — только начало возможного диалога, так как для ее проведения Дональду Трампу приходится преодолевать значительное внутреннее сопротивление, отметил политолог Павел Святенков.

«Сейчас американский конгресс возобновил процедуру принятия законопроекта, вводящего санкции против России, причем этот законопроект единогласно принят сенатом и отослан в палату представителей, поскольку именно с нее должен начинаться процесс принятия этого законопроекта как финансового билля», — напомнил эксперт. Таким образом, давление на Трампа внутри США по российскому вопросу продолжает сохраняться, но в последнюю неделю ослабло, пояснил Святенков: это связано и с победами республиканцев на досрочных выборах в палату представителей, и с отменой решения о приостановке антимиграционного указа Трампа.

«То есть сейчас складывается впечатление, что у Трампа если не развязаны руки, то стали свободнее. Поэтому важен сам факт беседы, возможность этой встречи», — подчеркнул политолог.

Он также не исключил, что до этого президент США избегал встречи, чтобы не спровоцировать новых обвинений в связях его окружения с Россией.

«Можно предположить, что в разговоре будут затронуты вопросы ядерного разоружения, традиционная тема российско-американского диалога, проблемы ПРО в Европе, проблема Сирии и, возможно, Украины. Плюс думаю, что для начала возможно создание какой-то прямой линии между Кремлем и Белым домом и создание какого-то канала коммуникаций», — пояснил Святенков.

Он также добавил, что в настоящее время контакты между странами находятся на очень низком уровне.

«Сейчас, я думаю, возможен диалог, но вряд ли стоит ожидать сверхсенсаций на первой же встрече», — подчеркнул политолог.