«В начале июля, в чрезвычайно жаркое время, под вечер, один молодой человек вышел из своей каморки на улицу…», — начальная фраза самого известного петербургского романа стала определяющей для выбора даты проведения Дня Достоевского, ставшего за восемь лет литературной традицией Петербурга. С самых своих истоков этот праздник, основные события которого готовит Музей Достоевского, всегда проводится в первую субботу июля.

Наш литературный день сочетает различные форматы. Библиотеки и музеи, у которых есть свои открытые площадки, организовывают мастер-классы, лекции, показы фильмов, викторины. С каждым годом количество участников увеличивается. Сейчас – это 20-25 музеев, театров, библиотек, книжных магазинов (начинали мы с пяти-шести).

Принципиальных изменений за годы существования День Достоевского не претерпел, но у нас появляется организационный опыт (уличный праздник в центре города —совсем нелегкое развлечение по согласованиям), умение малыми средствами создавать атмосферу и использовать каждый метр пространства — ведь на Кузнечном собирается до трех тысяч человек.

Многим известно такое понятие — «театр Достоевского». Музей, начавший свою театральную деятельность в 2000 году, реализовал его буквально. Театр внутри музея позволил создать особенный синтез музейной и театральной составляющих. Постепенно появилась своя довольно большая «достоевская» труппа. Каждый год ко Дню Достоевского музей создает новый спектакль , в котором участвуют известные режиссеры, балетмейстеры, художники, около 40 актеров из разных театров Северной столицы.

Непарадный Петербург – лучшая иллюстрация к произведениям Достоевского. За 30 лет жизни в этом городе он поменял 20 адресов. Часто меняли квартиры и многие его герои. Так что почти весь центр попадает в понятие «Петербург Достоевского». Кузнечный переулок, где обычно проводится наш «Достоевский карнавал», — пространство, связанное с последними годами жизни писателя. На уличном карнавале — можно вспомнить Михаила Бахтина и его теорию «карнавализации» Достоевского — Театр Музея Достоевского представляет неакадемическое «площадное» прочтение классических текстов.

Каждый год Кузнечный переулок декорируется соответственно теме главного спектакля. Но в этом году из-за ограничений, связанных с проведением Кубка Конфедераций, нам пришлось осваивать пространство Пионерской площади. Камерный переулок и открытая площадь – совершенно разные сценические площадки и требуют разного художественного наполнения.

Кроме того, мы помним, что именно здесь, на Семеновском плацу (прежнее название площади) был разыгран самый страшный спектакль в жизни Достоевского, режиссером которого был император Николай Первый. Приговоренным участникам действа, членам кружка Петрашевского, суждено было пережить минуты ожидания смерти... Инсценировка закончилась Сибирью, в Петербург Достоевский вернулся через 10 лет. И вот здесь, на этом трагическом месте у нас будет карнавал. Парадокс? Но Достоевский очень ценил, юмор, иронию – они присутствуют во всех его текстах. Веселость он считал «выдающейся чертой», юмор – «остроумием глубокого чувства», а непонимание иронии, аллегории и шутки называл «дурным признаком». Петрашевцы были молодыми людьми (20-30 лет), шутили даже на эшафоте. Это был зимний день, под ногами — слякоть. Ожидая выстрела, Петрашевский посоветовал стоявшему с ним рядом другу: «Подымите ноги выше, а то с насморком войдете в царство небесное».

1 июля на Пионерской площади будет представлен спектакль «Достоевский в цвете» (автор — Вера Бирон, режиссер — Александр Баргман). Действующие лица — Достоевский, Тургенев, Пушкин, Гоголь и их герои. На подиуме у ТЮЗа развернется забавная история моды, словно списанная по страницам великих произведений. На примере известных литературных героев спектакль напомнит об одежде, которая сегодня ушла из обихода.

Мода XIX века была яркой, цветной и выразительной. Это вполне совпадает с тенденциями нашего времени. Возможно, после спектакля кто-то сошьет себе дульетку селадонового цвета, какую-нибудь тальму цвета застуженного картофельного киселя или редингот цвета истлевающих листьев…

«Сверхзадача» Дня Достоевского — создание яркого, запоминающегося действа, которое в увлекательной форме знакомит с творчеством Федора Михайловича. Праздник объединяет студентов и школьников, маленьких детей и людей в возрасте, театральную публику и исследователей творчества писателя. На следующий день в книжных магазинах возрастают продажи книг Достоевского — для нас это вполне осязаемый результат.

Автор — заместитель директора Музея Достоевского, заслуженный работник культуры