В Облучненском районе ЕАО введен режим ЧС. Причина — подъем уровня воды на реке Хинган после сильных дождей. В результате подтопленными оказались 11 частных домов в прибрежной зоне. Участок дамбы размыт, пострадал автомобильный мост.

Глава Облучненского городского поселения Александр Головатый уже заявил о том, что власти готовы компенсировать гражданам ущерб от стихии, сообщает ИА EAOMedia. Сейчас на месте происшествия работают оперативные группы, сотрудники МЧС, полиция.

Информация о резком повышении уровня воды поступила спасателям накануне. Из-за ливней, которые обрушились на ЕАО и Хабаровский край в ночь на четверг, уровень подскочил на 43 мм. В Облучье была создана комиссия по чрезвычайным ситуациям, которая приняла решение о введении ЧС.

Сейчас для контроля уровня воды установлены наблюдательные вышки, работают гидропосты. Информация каждый час передается в районную администрацию. Жители оповещены о возможной угрозе подтопления и о мерах, которые необходимо принимать.