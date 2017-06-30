В столице завершился 39-й Московский международный кинофестиваль. На торжественной церемонии закрытия, которая традиционно состоялась в кинотеатре «Россия» на Пушкинской площади, были подведены итоги смотра. В этом году на фестивале показали 406 полнометражных и 74 короткометражных фильма.

Церемония началась с награждения победителей в номинации «За создание образа Москвы в киноискусстве». Об учреждении спецприза Сергей Собянин объявил на прошлом 38-м ММКФ, пообещав, что призовой фонд составит 100 млн рублей. Градоначальник обещание сдержал и, хотя не смог присутствовать на церемонии лично, передал право наградить победителей своему заместителю Леониду Печатников и президенту ММКФ Никите Михалкову.

— Сергей Собянин не доехал до нас, — посетовал Никита Сергеевич. — На самом деле он должен был быть, но заболел. Позвонил мне и сказал: «Я тебя в том году выручил, когда ты отправился на лечение, давай теперь меня выручай».

Главный приз мэра в размере 50 млн рублей получила картина режиссера Анны Меликян «Pro любовь». Второе место занял режиссер Андрей Зайцев с фильмом «14+». Третья награда отправилась Роману Прыгунову за ленту «Духless» и ее сиквел.

Главный приз основного конкурса — золотого «Святого Георгия» получила китайская картина «Хохлатый ибис» режиссера Цяо Ляна об экологических проблемах современной цивилизации.

— Мы надеемся, что вопрос сохранения экологии в Китае будет решен. Хотим, чтобы наш фильм побудил людей жить так, чтобы сохранить природу и чистый воздух, — произнес со сцены победитель.

Приз за лучшую режиссуру был присужден Фикрету Рейхану за ленту «Желтая жара».

— Насколько сложно снимать кино без актеров, настолько же сложно снимать его без режиссеров. Но дальше этой мудрой мысли я сегодня не двинусь, — пошутил Александр Адабашьян, вручивший награду лауреату.

Победу в номинации «Лучшая мужская роль» присудили Сону Хёнчу («Обыкновенный человек»), «Лучшую женскую роль», по мнению жюри, сыграла Верена Альтенбергер («Лучший из миров»).

Главным документальным фильмом признали «Оперу» (режиссер Жан-Стефан Брон), в коротком метре победила «Скорая помощь» Себастиана Торнгрен.

Спецприз жюри достался российской картине «Мешок без дна» Рустама Хамдамова. Приз за легендарного режиссера получила актриса Светлана Немоляева.

— Это настоящий подарок судьбы — сняться у этого ренессансного человека. Он особенный, у него особый дар! — восторженно рассказала о работе с Хамдамовым народная артистка.

Последним по списку, но одним из первых по заслугам в кинематографе награждали итальянского актера и режиссера Микеле Плачидо. Приз «За покорение вершин актерского мастерства и верность принципам школы К.С. Станиславского» актеру вручил Никита Михалков , отметив, что когда показывали прославивший актера сериал «Спрут», в России в разы сокращалось количество преступлений, потому что все, включая угонщиков и грабителей, сидели перед телевизорами.

Благодарственная речь итальянца оказалась самой патриотичной за всю церемонию закрытия. Микеле Плачидо рассказал, что во время визита в Москву посетил дом Константина Станиславского, потому что считает русского режиссера своим учителем.

— Нет ни одного действительно талантливого актера, который не изучал бы систему Станиславского. Для меня получить премию его имени намного важнее, чем «Оскар», — признался актер.

Выдающийся мастер театра и кино также отметил, что не понимает, почему его «народ должен оборачиваться на Америку», после чего признался, что лично он «всегда оборачивался на великую Россию».

— Мне немного стыдно стоять на этой сцене. Вчера США и страны Евросоюза, в том числе моя родная Италия решили продлить еще на полгода санкции против России. Это несправедливо! Поэтому сегодня я чувствую себя российским гражданином, — закончил свою речь Микеле Плачидо.