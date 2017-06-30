Аллее в школе №11, расположенной в микрорайоне Авиагородок города Оренбург, присвоили имя полицейского, младшего лейтенанта Евгения Никулина, погибшего при исполнении служебных обязанностей.

Как сообщает РИА «Оренбуржье», на торжественной церемонии по случаю открытия аллеи присутствовали представители отдела уголовного розыска оренбургской полиции.С инициативой о присовении аллее имени Евгения Никулина выступили его коллеги.

Евгений Никулин погиб при исполнении, преследуя преступников. Угонщик дорогостоящей иномарки при попытке задержания несколько раз ударил ножом оперуполномоченного, после чего скрылся. От полученных травм полицейский скончался в больнице.

В марте текущего года родителям Евгения Никулина был передан орден Мужества. Погибший полицейский представлен к награде посмертно. Помимо этого, в память о младшем лейтенанте не его родине в селе Рассыпное Илекского района Оренбургской области появилась улица его имени.