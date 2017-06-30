Технология для долговременного хранения радиоактивных отходов разработана специалистами химического факультета МГУ имени М.В. Ломоносова в сотрудничестве с учеными из Курчатовского института и Института физической химии и электрохимии имени А.Н. Фрумкина РАН, говорится в пятницу в сообщении вуза.

Суть метода — в использовании стекол-матриц для долговременного хранения радиоактивных отходов.

«Очень важно знать, в какой степени окисления находятся ионы радионуклидов (урана), чтобы прогнозировать устойчивость формы нахождения ионов актинидов к выщелачиванию со временем. Надежное определение степени окисления актинидов — большая проблема», — сообщил ведущий научный сотрудник кафедры радиохимии химического факультета МГУ Юрий Тетерин.

По его словам, сотрудниками университета предложена и применена «физически обоснованная методика определения степени окисления таких ионов и их ионного состава в алюминий-фосфатных стеклах».