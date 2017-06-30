Веревочный парк активного отдыха со скалодромом и спортивными площадками начнет свою работу с 1 июля в 15 км от Архангельска.

Канатный парк расположился недалеко от Малых Карел на высоте более 2 м над землей. Всего в тайпарке будет несколько веревочных маршрутов разной степени сложности. Дети и взрослые смогут почувствовать себя настоящими альпинистами и скалолазами, сообщает News29.Ru.

Веревочный парк также оснащен разного рода препятствиями для всех возрастных групп отдыхающих. Он предназначен для людей с любой физической подготовкой. Посетить его можно будет ежедневно до 20:00.