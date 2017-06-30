Команда Арсена Авакова готовится к любым сценариям, включая захват власти на Украине. Такое заявление сделал депутат парламента страны от фракции «Блок Петра Порошенко» и депутат рады Сергей Лещенко в эфире телеканала ZIK.

По его мнению, «министр внутренних дел готовится стать премьер-министром». Лещенко добавил, что подобные решения правительство не может принять «без визы» Авакова.

Соратник Порошенко также подчеркнул, что вокруг Авакова сформировалось полукриминальное окружение, включая Антона Геращенко, Зоряна Шкиряка, Илью Киву и Евгения Дейдея, готовое к прямым действиям в случае необходимости, сообщает телеканал «Звезда».