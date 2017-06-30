Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров надеется, что в скором времени прекратится аномальная ситуация в американской политике, когда постоянно предпринимаются попытки пересмотреть итоги президентских выборов в США. Об этом он заявил в пятницу на «Примаковских чтениях».

«Эта абсолютная аномалия, которая происходит сейчас в политической жизни в Соединенных Штатах, когда, не предъявляя ни одного доказанного факта, пытаются по большому счету переиграть итоги выборов, она не может долго продолжаться», — подчеркнул глава российской дипломатии.

Он также отметил, что сейчас в США люди, которые понимают необходимость сохранения межпарламентского диалога с Россией, не могут поддерживать нормальные отношения с Москвой из-за сложившейся ситуации. «Я думаю, что запугали людей во многом, но я думаю, что это пройдет», — считает Сергей Лавров.

Ранее помощник президента РФ Юрий Ушаков назвал непозволительным «топтание на месте» в отношениях Москвы и Вашингтона и подчеркнул, что нормализация двустороннего взаимодействия, которое могло бы способствовать решению мировых проблем.