Проблемы со связью и мобильным интернетом в Крыму возникли из-за повреждения оптоволоконного кабеля на участке Темрюк — Керчь.

По предварительным данным, нарушение на линии оптоволоконной связи могло произойти из-за повреждения кабеля строителями трассы «Таврида». Как сообщает ИА «Крыминформ», доступ к сети интернет ограничен для абонентов ООО «К-Телеком» и ООО «КТК Телеком», находящихся в роуминге.

Устранить повреждение связи и восстановить возможность использования мобильного интернета обещают до 18:00 30 июня. Аварийные бригады операторов уже ведут работы.