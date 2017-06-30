Счетная палата РФ обвинила Санкт-Петербургский государственный университет в неэффективном использовании более 550 млн рублей, выделенных из федерального бюджета, сообщило ведомство.

«Установлены факты неэффективного использования ресурсов, на создание (разработку) которых использованы средства федерального бюджета в объеме 553,69 млн рубле», — говорится в сообщении.

В связи с этим Счетная палата решила обратиться в Генеральную прокуратуру. Заключение будет направлено в Федеральное собрание.