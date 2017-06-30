Церемония закрытия ММКФ
Актриса Анна Горшкова перед церемонией закрытия кинофестиваля у концертного зала «Россия»
Лидер ЛДПР Владимир Жириновский
Телеведущий Владимир Познер с супругой Надеждой Соловьевой
Актриса Мария Романова
Член комитета Совета Федерации РФ по обороне и безопасности Алексей Пушков с супругой Ниной
Актриса Екатерина Шпица
Официальный представитель МИД России Мария Захарова и композитор, певец Александр Коган
Актриса Светлана Немоляева (справа) и ее внучка актриса Полина Лазарева
Президент Российской академии художеств, скульптор, художник Зураб Церетели
Режиссер Федор Бондарчук и актриса Паулина Андреева
Актер Кирилл Сафонов и певица Александра Савельева
Актриса Ирина Безрукова
Президент Московского международного кинофестиваля, председатель Союза кинематографистов РФ, режиссер Никита Михалков
Актриса Екатерина Климова и ее супруг актер Гела Месхи
Член жюри фестиваля, итальянская актриса Орнелла Мути
Режиссер Анна Меликян получила главный приз мэра Москвы Сергея Собянина на церемонии закрытия 39-го Московского международного кинофестиваля (ММКФ)
Президент Московского международного кинофестиваля, председатель Союза кинематографистов РФ Никита Михалков (справа) и итальянский актер Микеле Плачидо, получивший почетную премию имени Станиславского «Верю»
Китайский режиссер Лян Цяо (слева), получивший награду в номинации «Лучший фильм»
Актер Сон Хенчу, получивший награду в номинации «Лучшая мужская роль»
Актриса Светлана Немоляева (в центре) получает спецприз жюри российской картине Рустама Хамдамова «Мешок без дна»
Режиссер Жан-Стефан Брон, получивший награду в номинации «Лучший документальный фильм»
Член жюри, сценарист, актер и режиссер Александр Адабашьян (слева) и турецкий режиссер Фикрет Рейхан, получивший награду в номинации «Лучший режиссер»