Почти половина россиян — 49% — смотрели по телевизору «прямую линию» Владимира Путина, которая состоялась 23 июня. Об этом говорят результаты всероссийского опроса, проведенного исследовательской организацией «Левада-центр».

По данным опроса, 49% россиян смотрели «прямую линию» по телевизору. 28% слышали о ней, но не знают о чем шла речь. 10% читали обсуждение «прямой линии» в газетах или интернете, но сами не смотрели ее и не читали ответы президента. 8% читали ответы Владимира Путина в газетах или интернете, 4% услышали о «прямой линии» впервые.

Показатель по количеству зрителей «прямой линии» — лучший среди опросов, проводившихся «Левада-центром» в 2011 (44%), 2014 (48%), 2015 (45%) и 2016 (45%) годах.

Опрос проводился 23–26 июня среди 1,6 тыс. человек в возрасте 18 лет и старше в 137 населенных пунктах 48 регионов страны.