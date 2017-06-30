Красные огненные муравьи, смертельно опасные для человека, обнаружены в Японии. Об этом сообщает сайт телекомпании NHK.

Опасные насекомые были обнаружены в прибывших в порт японского города Нагоя контейнерах. В страну они могли попасть из Южной Америки, которая является ареалом их обитания. Муравьев сразу же уничтожили, однако до прибытия в японские доки суда заходили в ряд портов других стран, сообщает телеканал «Звезда».

Энтомологи опасаются, что опасные для жизни человека муравьи продолжат распространяться по миру. Так, в Японии же в мае 2017 года красные муравьи были обнаружены в порту Кобе.

Яд красных огненных муравьев вызывает летальный исход у людей, страдающих от аллергии.