Операция по поиску трехлетней Нади Пыжовой, пропавшей в ЕАО, возобновится завтра, 1 июля. Спасатели и волонтеры намерены обследовать берега реки Тунгуска до впадения ее в Амур. Об этом сообщил участникам операции через WhatsApp руководитель поисково-спасательного отряда «Амур-поиск» Сергей Савельев.

Как уточняет ИА EAOMedia, сейчас девочку ищут около 100 волонтеров, сотрудники полиции, МЧС и военные. Добровольцы разделены на группы по 9–12 человек, которые закрепляются за секторами. Ранее в основном обследовались местные водоемы. Сами поиски начались 14 июня, когда стало известно о том, что в селе Соцгородок Смидовичского района ЕАО пропал трехлетний ребенок.

Как писали «Известия», по факту пропажи возбуждено уголовное дело. Районная прокуратура проверяет работу отделения областного управления опеки и реабилитационного центра для несовершеннолетних. Действиям должностных лиц будет дана оценка — ранее выяснилось, что Надя Пыжова воспитывалась в неполной семье.