Следователи возбудили уголовное дело в отношении руководителя ООО «Конус», подозреваемого в мошенничестве при проведении капитального ремонта жилых домов в городе Каменск-Шахтинский Ростовской области. Об этом сообщили в пресс-службе региональной прокуратуры.

В ходе прокурорской проверки установлено, что глава компании указал недостоверные сведения о стоимости используемого материала, завысив их реальную стоимость, и похитил денежные средства граждан областного фонда содействия капитальному ремонту. Общий ущерб от действий подозреваемого составил более 700 тыс. рублей, сообщает RostovGazeta.

Санкция статьи предусматривает наказание в виде заключения под стражу на срок до 6 лет. Ход расследования дела взят на контроль надзорного ведомства.