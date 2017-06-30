На основании прокурорской проверки суд удовлетворил иск о взыскании со средней образовательной школы Спасского района Пензенской области 15 тыс. рублей в качестве компенсации морального вреда семье мальчика, получившего травму во время перемены.

Во время прокурорской проверки по факту драки между двумя учащимися шестого класса ведомство выявило, что, во время причинения вреда здоровью ребенка, он находился под надзором образовательного учреждения. Как сообщает ИА «Пенза-пресс», школу обвинили в ненадлежащем присмотре за дисциплиной учащихся, а также выявили недостатки в области профилактической работы с несовершеннолетними.

Инцидент произошел в апреле 2017 года. После шестого урока в гардеробе два мальчика устроили драку, один из которых получил травму головы. После того, как ребенок почувствовал себя плохо, его госпитализировали. После выписки из медучреждения ребенок находится под наблюдением врачей. Полученную им травму квалифицировали, как легкий вред здоровью.