Правительство РФ внесло в Госдуму предложение переносе на полгода увеличения ставок акцизов на табачную продукцию. Соответствующие данные приводит информационная система нижней палаты парламента.

Так с 1 января по 30 июня 2018 года будет применяться действующая ставка, которая сейчас составляет 1562 руб. за 1 тыс. сигарет плюс 14,5% расчетной стоимости, а с 1 июля она вырастет на 10% — до 1718 руб. за 1 тыс. сигарет.

При этом ставки акцизов на другие товары табачной отрасли (сигары, сигариллы и т.д.) будут подняты с начала следующего года.