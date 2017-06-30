Первый городской экологический фестиваль «Чистое искусство» прошел в Петрозаводске. Жители и гости города с удовольствием осмотрели арт-объекты из бытовых отходов и вторичного сырья.

Поддержку фестивалю оказали сразу несколько крупных местных компаний. Так, в рамках мероприятия прошел мастер-класс по созданию арт-объектов из бытового мусора. Технику объемного коллажа для семинара разработала Дарья Печенюк из Санкт-Петербурга. Переезду в столицу Карелии Дарья обязана финансовой поддержке компании ОО «Амтек» и региональной компании «Основа», сообщает ИА «Карелinform».

Также на фестивали прошли мастер-классы по украшению салфетками скамейки (ее предоставила компания «Терем»). Сувениры участникам конкурсов предоставили магазин подарков из карельской березы и магазин косметики и парфюмерии.