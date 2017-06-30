«Газпром» прогнозирует добычу газа в 2017 году в объеме более 450 млрд кубометров. Об этом в пятницу на годовом собрании акционеров заявил председатель правления компании Алексей Миллер.

По словам главы компании, в 2016 году возобновился рост объемов добычи природного газа. Из месторождений было извлечено 419,1 млрд кубометров, в том числе 9,4 млрд кубометров попутного нефтяного газа.

«Учитывая фактическую добычу первых шести месяцев 2017 года, мы прогнозируем выход к концу года на уровень годовой добычи газа сверх 450 млрд кубометров», -цитирует Миллера «РИА Новости».

Планируемый в 2017 году объем выше годовых показателей трех предшествующих лет, добавил Миллер.