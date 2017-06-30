На федеральных трассах Алтая стали чинить трещины по новой технологии. Разработка российских нефтепереработчиков — стыковочная битумная лента — позволяет ремонтировать покрытие дешевле и в четыре раза быстрее. В регионе прошли испытания инновационного способа.

Битумные ленты будет производить Омский нефтеперерабатывающий завод (НПЗ), сообщает altapress.ru. Также там налажен выпуск дорожных и аэродромных мастик и герметиков, а также нового продукта — защитно-восстановительного состава. Он укрепляет дорожные покрытия и повышает их устойчивости к нагрузкам. Все эти новшества помогут увеличить межремонтные сроки службы дорог до 12 лет.