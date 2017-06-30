Уголовное дело о причинении смерти по неосторожности из-за ненадлежащего исполнения профессиональных обязанностей возбуждено Следственным отделом по Алданскому району СУ СК России по Республике Саха (Якутия).

По данным следствия, 79-летний пенсионер почувствовал недомогание 31 мая 2017 года. Он вызвал бригаду скорой помощи, было принято решение о его госпитализации. Мужчина скончался на ступенях лестницы больницы, так как его заставили самостоятельно подниматься на второй этаж при неработающем лифте.

Установлено, что ранее медицинскому персоналу больницы этот пациент был известен, поскольку неоднократно обращался за помощью в связи с заболеванием сердца.

Расследование продолжается.