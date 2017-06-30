Руководство разреза «Солнцевский» должно выплатить штраф в размере 400 тыс. рублей за загрязнение реки Углегорка. Кроме того, по решению суда на территории разреза должны быть построены очистные сооружения.

Дело «Солнцевского» было передано в суд после проверки прокуратуры, которая проводилась совместно со специалистами областного Росприроднадзора и Центра лабораторного анализа и технических измерений области. Как показал анализ проб воды, происходило превышение предельно допустимых концентраций загрязняющих веществ при сбросе сточных вод с территории разреза.

Руководству «Солнцевского» внесено представление об устранении нарушений законодательства. Виновные привлечены к административной ответственности, сообщает ИА SakhalinMedia.