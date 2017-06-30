Встреча президента России Владимира Путина и президента США Дональда Трампа состоится в Гамбурге на саммите G20. Москва рассчитывает, что этот диалог внесет ясность в будущее отношений РФ и США. Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров, передает «РИА Новости».

«Рассчитываем, что встреча наших президентов в Гамбурге, о которой было объявлено, внесет ясность в вопрос о перспективах российско-американского взаимодействия», — подчеркнул он, выступая на «Примаковских чтениях» в столице.

По мнению Сергея Лаврова, после личного контакта лидеров двух стран будет преодолен ненормальный этап в отношениях РФ и США. Он надеется, что возобладает прагматизм, нацеленность на реализацию национальных интересов реалистичными, наиболее эффективными методами.

В четверг советник американского президента по национальной безопасности Герберт Макмастер сообщил журналистам, что 7–8 июля в ходе саммита G20 в Гамбурге Трамп проведет встречи со многими мировыми лидерами, в том числе с Путиным.

Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, подтвердил, что Путин и Трамп встретятся на полях саммита «двадцатки».